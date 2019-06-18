Платини взят под стражу для допроса, но не арестован Во вторник стало известно, что бывший глава УЕФА Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры, Платини был взят под стражу для проведения допроса. Он не арестован и против него не выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что экс-глава УЕФА был задержан в пригороде Парижа и взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Напомним, что Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В конце 2015 года бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента ФИФА на восемь лет. Это случилось после того, как руководитель ФИФА Йозеф Блаттер перевел 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.