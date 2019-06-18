Вячеслав Колосков: Хочется, чтобы обвинения Платини не подтвердились

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал арест Платини в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
«Арест фигуры такого масштаба вряд ли будет проводиться совсем без оснований. Наверное, что-то есть, к моему большому сожалению. Если еще подозрения подтвердятся, будет совсем печально. Упадет имидж всего футбола и главных его организаций ФИФА и УЕФА. Повторюсь, арест, конечно, стал шоком для всех. Хочется, чтобы обвинения не подтвердились», - сообщил Колосков «Советскому спорту».
Ранее стало известно, что Платини был взят под стражу для проведения допроса. Он не арестован и против него не выдвинуты обвинения.
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