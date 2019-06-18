СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

Как сообщает Marca, «Реал» готов включить в сделку по трансферу Неймара полузащитника Каземиро. Мадридский клуб пытается убедить руководство «ПСЖ» о сделке.
Отмечается, что таким образом «Реал» постарается снизить сумму, которую придется заплатить за переход Неймара.
Кроме того, Каземиро является приоритетной целью «ПСЖ» для укрепления линии полузащиты.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что готов расстаться с Неймаром, за которого в 2017 году были заплачены рекордные 222 миллиона евро.
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