СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару - Советский спорт
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18 июня 2019 17:21ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

Руководство мадридского клуба не оставляет попыток приобрести форварда «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает Marca, «Реал» готов включить в сделку по трансферу Неймара полузащитника Каземиро. Мадридский клуб пытается убедить руководство «ПСЖ» о сделке.

Отмечается, что таким образом «Реал» постарается снизить сумму, которую придется заплатить за переход Неймара.

Кроме того, Каземиро является приоритетной целью «ПСЖ» для укрепления линии полузащиты.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что готов расстаться с Неймаром, за которого в 2017 году были заплачены рекордные 222 миллиона евро.

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