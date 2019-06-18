СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крут Мы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство! Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!

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Андрей Гордеев: Молодежь попадает в основную обойму клубов – и теряет практику Бывший главный тренер сборной России (игроки не старше 19 лет), которая не пробилась в финальную стадию Евро-2019 в этой возрастной категории, не считает положение дел в нашем молодежном футболе плачевным.

Санчес выполнил годовую норму по голам в одной игре с Японией Первый тур группового этапа Кубка Америки-2019 завершился разгромной победой чилийцев над японцами. В составе победителей голом и голевой передачей отметился 30-летний нападающий «МЮ» Алексис Санчес.

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Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.