Джеррард отказался работать главным тренером «Дерби Каунти»

Руководство «Дерби Каунти» продолжает работу по приглашению нового главного тренера.
Согласно источнику, англичане отправили предложение наставнику «Рейнджерс» Стивену Джеррарду, но тот ответил отказом.
Ранее сообщалось, что нынешний рулевой команды Фрэнк Лэмпард в ближайшие дни возглавит «Челси».
Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда
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