«Пюник» Тарханова сыграет с македонским клубом в квалификации Лиги Европы

Сегодня, 18 июня, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которого армянский «Пюник» сыграет против македонского клуба «Шкупи».
Отметим, что наставником «Пюника» является российский специалист Александр Тарханов.
Первые матчи пройдут 11 июля, ответные – через семь дней.
Подробный результат жеребьевки выглядит так:
«Витебск» (Белоруссия) — «КуПС» (Финляндия)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Торпедо» Кутаиси (Грузия)
«Женесс» (Люксембург) — «Тобол» (Казахстан)
«Стяуа» (Румыния) — «Милсами» (Молдова)
«Чукарички» (Сербия) — «Бананц» (Армения)
«Шахтер» Солигорск (Белоруссия) — «Хибернианс» (Мальта)
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдова)
«Фола» (Люксембург) — «Чихура» (Грузия)
«Алашкерт» (Армения) — «Македония» (Македония)
«Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Ла Фиорита» (Сан-Марино)/”Энгордани» (Андорра)
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан)
«Динамо» Минск (Белоруссия) — «Лиепая» (Латвия)
«Сабаил» (Азербайджан) — «Университатя» (Румыния)
«Пюник» (Армения) — «Шкупи» (Македония)
АЕК (Кипр) — «Петрокуб» (Молдова)