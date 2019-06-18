«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии Вильена не против сменить клуб.

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена может перейти в «Краснодар», утверждает AD. Руководство клуба готово отпустить 24-летнего игрока за хорошие деньги, когда как главный тренер Яп Стам желает оставить хавбека в команде. По данным источника, сам футболист считает, что ему нужен новый вызов.

На данный момент неизвестна сумма отступных в контракте голландца. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за «Фейеноорд». Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.