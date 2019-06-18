«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 июня 2019 18:09ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» может купить игрока сборной Голландии

Вильена не против сменить клуб.

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена может перейти в «Краснодар», утверждает AD. Руководство клуба готово отпустить 24-летнего игрока за хорошие деньги, когда как главный тренер Яп Стам желает оставить хавбека в команде. По данным источника, сам футболист считает, что ему нужен новый вызов.

На данный момент неизвестна сумма отступных в контракте голландца. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за «Фейеноорд». Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.

16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
17/06 11:45Футбол
«Он мог утопить людей в болоте». Илье Цымбаларю – 50, и он с намиЧитайте новую запись в нашем уникальном блоге болельщика. Сегодня – день рождения Ильи Цымбаларя. Ему могло бы исполниться 50 лет.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
17/06 09:00Футбол
Алексей и Антон Миранчуки: Никогда не просили Черчесова выпустить нас вдвоемНаш корреспондент встретился с братьями-близнецами в Турции, куда ведущие полузащитники «Локомотива» и сборной России заглянули после утомительного сезона.
13/06 16:30Хоккей
Без Тарасенко и Барбашева не было бы победы. Каков вклад наших в триумф «Сент-Луиса»Спойлер: российские нападающие – на ключевых ролях в своей команде.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
18/06 10:25Футбол
Виктория Лопырева: Нашего малыша называют «ФИФА бэйби»Мы продолжаем отмечать годовщину чемпионата мира. Нашей собеседницей стала одна из героинь турнира, официальный посол ФИФА, известная телеведущая, фотомодель и блогер.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
18/06 12:11Футбол
Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?В выходные молодежная сборная Украины сенсационно выиграла чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
17/06 16:00Футбол
Шок на Кубке Америки: Катар может не пустить Месси в плей-оффСегодня рано утром в Бразилии завершился первый тур групповой стадии главного южноамериканского футбольного соревнования. А накануне на Кубке Америки сенсационно дебютировала сборная Катара.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
Новости
18:13 Футбол Платини может провести в тюрьме свой день рождения  
18:09 Футбол «Краснодар» может купить игрока сборной Голландии
17:57 Теннис Азаренко выбыла из розыгрыша турнира в Мальорке, проиграв Гарсии
17:52 Футбол «Пюник» Тарханова сыграет с македонским клубом в квалификации Лиги Европы
17:50 Биатлон Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего российского биатлониста
17:32 Волейбол Клюка, Волков и Власов не помогут сборной России на этапе Лиги наций в Бразилии
17:29 Футбол Джеррард отказался работать главным тренером «Дерби Каунти»
17:21 Футбол СМИ: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару
17:11 Хоккей Херсли покинул СКА по истечении контракта
17:01 Баскетбол Хайнс – о продлении контракта с ЦСКА: Спасибо тренеру за эту возможность
16:55 Футбол СМИ: Чалов может продолжить карьеру в «Севилье»
16:51 Футбол Семин: Ни разу не видел Мурило в игре, мне сложно комментировать этот трансфер
16:49 Баскетбол Нандо Де Коло покинул ЦСКА
16:44 Волейбол Спиридонов продолжит карьеру в «Урале»
16:39 Футбол Вячеслав Колосков: Хочется, чтобы обвинения Платини не подтвердились
16:25 Футбол Мурило: Хочу помочь «Локомотиву» вернуть чемпионский титул
16:20 Баскетбол Димитрис Итудис: Счастлив, что ЦСКА продолжает сотрудничество с Хайнсом
16:16 Футбол «Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)
16:12 Футбол БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Астана» узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов
15:57 Футбол Источник: «Локомотив» прибрел защитника «Крузейро»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика