Президент «Лиона» заявил о готовности продать Фекира Ранее игрок был близок к переходу в «Ливерпуль».

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о планах руководства на французского полузащитника Набиля Фекира.

«Он решил покинуть «Лион». Наш клуб открыт для переговоров, но пока никаких контактов с другими командами не было. Ждем предложений, но, повторюсь, никаких контактов не было», – цитирует Оласа Get French Football News.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек отыграл за «ткачей» 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Добавим, что его контракт действует до 30 июня 2020 года, а трансферный лист оценивается в 60 млн евро.