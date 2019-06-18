Президент «Лиона» заявил о готовности продать Фекира

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о планах руководства на французского полузащитника Набиля Фекира.
«Он решил покинуть «Лион». Наш клуб открыт для переговоров, но пока никаких контактов с другими командами не было. Ждем предложений, но, повторюсь, никаких контактов не было», – цитирует Оласа Get French Football News.
В минувшем сезоне 25-летний хавбек отыграл за «ткачей» 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.
Добавим, что его контракт действует до 30 июня 2020 года, а трансферный лист оценивается в 60 млн евро.
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