Источник: «Милан» не сыграет в Лиге Европы-2019/20 «Милану» не светит амнистия.

«Милан» договорился с УЕФА о не участии в Лиге Европы-2019/20 в обмен на дополнительный год для достижения финансового баланса, сообщает Corriere della Sera. Ранее клуб подвергся санкциям за двукратное нарушение правил финансового фэйр-плей.

Официально о не участии «россонери» в еврокубках могут объявить 19 июня. В этом случае место «Милана» в Лиге Европы займет «Торино», а «Рома» начнет турнир с группового этапа.