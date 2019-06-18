Источник: «Милан» не сыграет в Лиге Европы-2019/20

«Милан» договорился с УЕФА о не участии в Лиге Европы-2019/20 в обмен на дополнительный год для достижения финансового баланса, сообщает Corriere della Sera. Ранее клуб подвергся санкциям за двукратное нарушение правил финансового фэйр-плей.
Официально о не участии «россонери» в еврокубках могут объявить 19 июня. В этом случае место «Милана» в Лиге Европы займет «Торино», а «Рома» начнет турнир с группового этапа.
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