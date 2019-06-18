СМИ: Виталий Денисов проходит медосмотр в «Рубине» Игрок известен в России по выступлению за московский «Локомотив».

Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов близок к переходу в «Рубин», о чем сообщает «БИЗНЕС Online».

Согласно источнику, 32-летний игрок проходит медосмотр в казанском клубе.

Напомним, его контракт с «Локо» истекает в июне этого года. Таким образом, он может перейти в «Рубин» на правах свободного агента.

Минувший сезон Денисов провел в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он провел 17 матчей в РПЛ и отдал один голевой пас.