СМИ: Виталий Денисов проходит медосмотр в «Рубине»

Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов близок к переходу в «Рубин», о чем сообщает «БИЗНЕС Online».
Согласно источнику, 32-летний игрок проходит медосмотр в казанском клубе.
Напомним, его контракт с «Локо» истекает в июне этого года. Таким образом, он может перейти в «Рубин» на правах свободного агента.
Минувший сезон Денисов провел в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он провел 17 матчей в РПЛ и отдал один голевой пас.
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