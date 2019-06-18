Румыния крупно обыграла Хорватию на молодежном ЧЕ. Влашич забил мяч

В матче первого тура группы C чемпионата Европы для игроков не старше 21 года Румыния обыграла Хорватию – 4:1.
У победителей отличились Георге Пушкаш (11-я минута, с пенальти), Янис Хаджи (14-я), Тудор Бэлуцэ (66-я) и Адриан Петре (90-я).
У хорватов забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич (18-я минута). Другой армеец – Кристиян Бистрович – провел весь матч в запасе.
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