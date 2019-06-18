Моуринью изъявил желание возглавить национальную сборную

Бывший наставник «Челси» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью готов начать работу на международном уровне.
«Я хочу принять участие в новых турнирах, думаю о чемпионате мира и Европы. Долгое время я хотел возглавить сборную. Сегодня я больше вижу себя там, чем в клубе», – цитирует португальца Goal.com.
Помимо вышеупомянутых клубов Моуринью работал с миланским «Интером». Он помог команде выиграть серию А, а также Кубок Италии и Лигу чемпионов.
Ранее Моуринью заявил, что хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу и начать работу этим летом.
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