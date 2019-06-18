Немецкий триатлонист: Никто не будет менять решение по ЧМ-2022 в Катаре

Известный триатлонист и пловец-экстремал Марко Хенрикс исключает перенос футбольного чемпионата мира-2022 из Катара в другую страну.
Сегодня французские власти арестовали экс-президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в подкупах на выборах хозяина ЧМ-2022.
– Еще несколько лет назад появилась информация о гибели людей на спортивных объектах в Катаре. Речь идет о примерно 1700 мигрантах – выходцах из Пакистана и Индии. Никто не будет менять решение по Катару, какие бы скандалы ни происходили – будь то арест Платини или гибель рабочих. Катар слишком много денег инвестировал в спортивные объекты. Когда мы говорим о футболе, никто не думает о жертвах – только о деньгах, – приводит слова Хенрикса «360°».
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