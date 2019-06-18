Депутат Лебедев: Арест Платини может повлиять на отмену ЧМ в Катаре

Вице-спикер Государственной думы РФ Игорь Лебедев не исключает серьезных последствий от ареста бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.
– Этот арест может повлиять на все, и на отмену чемпионата мира в Катаре, который должен состояться в 2022 году, в том числе, – приводит слова Лебедева news.ru.
18 июня Платини был арестован в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару чемпионата мира по футболу 2022 года.
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