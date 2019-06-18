СМИ: «Фейеноорд» отказал «Краснодару» в продаже Вильены - Советский спорт
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18 июня 2019 23:14ФутболКоноплев Александр

СМИ: «Фейеноорд» отказал «Краснодару» в продаже Вильены

«Фейеноорду» нужно больше денег.

«Фейеноорд» не согласился с предложением «Краснодара» о трансфере полузащитника Тонни Вильены. По данным RTV Rijnmond, российский клуб договорились об условиях личного контракта с игроком сборной Голландии, но роттердамцы ответили отказом.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» готов продать футболиста, но за хорошие деньги.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за «Фейеноорд». Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.

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