СМИ: «Фейеноорд» отказал «Краснодару» в продаже Вильены

«Фейеноорд» не согласился с предложением «Краснодара» о трансфере полузащитника Тонни Вильены. По данным RTV Rijnmond, российский клуб договорились об условиях личного контракта с игроком сборной Голландии, но роттердамцы ответили отказом.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» готов продать футболиста, но за хорошие деньги.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Вильену в 14 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь мячей и восемь голевых передач в 39 матчах за «Фейеноорд». Вильена провел 15 игр за сборную Голландии.