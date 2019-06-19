СМИ: Роббен выбирает между «Бенфикой», «Бешикташем» и завершением карьеры Португалия, Турция или пенсия.

Полузащитник Арьен Роббен может завершить карьеру, если в ближайшие две недели ему не поступит достойное предложение. Пока что самый серьезный интерес к 35-летнему хавбеку проявляют «Бенфика» и «Бешикташ», утверждает RTL. Существует вариант с японским клубом, но Роббен не желает покидать Европу.

Ранее голландец выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». За свою карьеру полузащитник завоевал 29 трофеев.