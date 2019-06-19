Шамиль Газизов: Заявочный лимит снизит цены и зарплаты российских футболистов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддерживает введение лимита «17 россиян + 8 легионеров в заявке». По его мнению, в этом случае российские клубы будут приглашать только сильных иностранцев.
– Что касается лимита, если он будет заявочным — восемь иностранцев и 17 россиян, то требования к легионерам будут заметно повышаться. То есть иностранный игрок, сидящий на скамейке, станет просто обузой для клуба. Таким образом, легионеры должны быть на голову сильнее россиян, чтобы попасть в команду.
Заявочный лимит обрушит цены на россиян. И это хорошо. Упадут и зарплаты. А если лига еще и расширится до 18 команд, это реально приведет к тому, что рынок российских игроков просядет. То есть цены станут нормальными, европейскими. Футболисты будут получать те деньги, которые они бы могли зарабатывать, выступая в Европе. Возможно, чуть больше, но не в разы, как это происходит сейчас. Таким образом, расширение РПЛ и изменение лимита могут обрушить рынок, – приводят слова Газизова «Известия».
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