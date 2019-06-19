AS: сегодня Фелиш перейдет в «Атлетико» «Атлетико» готовится к рекордному трансферу.

Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш 19 июня станет игроком «Атлетико», утверждает AS. По данным источника, переговоры начались 1 июня во время финала Лиги чемпионов, а 18 июня стороны достигли принципиального соглашения.

Мадридцы заплатят за футболиста сумму его отступных – 120 миллионов евро. Это рекордная покупка для «Атлетико». Сам Фелиш будет зарабатывать около шести миллионов евро в год.

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Вместе с «орлами» он стал чемпионом Португалии.