AS: сегодня Фелиш перейдет в «Атлетико»

Атакующий полузащитник «Бенфики» Жоау Фелиш 19 июня станет игроком «Атлетико», утверждает AS. По данным источника, переговоры начались 1 июня во время финала Лиги чемпионов, а 18 июня стороны достигли принципиального соглашения.
Мадридцы заплатят за футболиста сумму его отступных – 120 миллионов евро. Это рекордная покупка для «Атлетико». Сам Фелиш будет зарабатывать около шести миллионов евро в год.
В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Вместе с «орлами» он стал чемпионом Португалии.
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