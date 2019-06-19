Марта побила рекорд Клозе

Легендарная футболистка забила свой 17-й мяч в финальных турнирах чемпионатов мира. Это абсолютный рекорд планеты как для мужчин, так и для женщин. 33-летняя бразильянка может улучшить свое достижение в 1/8 финала чемпионата мира.
Напомним, что рекорд мужских чемпионатов мира принадлежит немцу Мирославу Клозе.
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