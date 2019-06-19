Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Рому» - Советский спорт
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19 июня 2019 01:52ФутболКоноплев Александр

Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Рому»

В Европе может стать на одного европейского легионера больше.

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко может стать игроком «Ромы», сообщает Calciomercato. В трансфере заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «горняков». Помимо Коваленко в Рим могут перебраться Исмаили и Тайсон.

Контракт 23-летнего Коваленко с «Шахтером» действует до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллионов евро.

Коваленко – трехкратный чемпион Украины и четырехкратный обладатель Кубка страны.

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