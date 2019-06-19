Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Рому»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко может стать игроком «Ромы», сообщает Calciomercato. В трансфере заинтересован новый главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «горняков». Помимо Коваленко в Рим могут перебраться Исмаили и Тайсон.
Контракт 23-летнего Коваленко с «Шахтером» действует до 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллионов евро.
Коваленко – трехкратный чемпион Украины и четырехкратный обладатель Кубка страны.
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