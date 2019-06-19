Марк ван Боммел: Роббен знает, что в ПСВ хотят заполучить его Голландец может вернуться в свой бывший клуб.

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммел заявил, что клуб хочет подписать контракт с полузащитником Арьеном Роббеном.

«Мы общались не один раз, – приводит Voetbalzone слова ван Боммела. – Ему нужно принять решение, все очень просто. Он знает, что нам хотелось бы его заполучить. Теперь мы должны предоставить ему время, чтобы сделать выбор».

Напомним, по окончании прошлого сезона 35-летний голландец покинул «Баварию» после десяти лет в клубе.

В Голландии воспитанник «Гронингена» играл за свой родной клуб (2000-2002) и ПСВ (2002-2004), с которым стал чемпионом страны в сезоне-2002/2003.

Ранее сообщалось, что на Роббена претендуют «Лестер» и «Лацио». При этом не исключено, что игрок завершит карьеру.