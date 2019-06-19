«Реал» готов заплатить за Эриксена 45 млн фунтов и отправить в «Тоттенхэм» Дани Себальоса Об этом сообщает The Sun.

Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Согласно источнику, испанский клуб готов включить в сделку испанского хавбека Дани Себальоса, а также перечислить на счет лондонского клуба 45 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан не поддерживает идею с трансфером датчанина и хочет пригласить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

При этом Зидан уже сообщил Себальосу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

В минувшем сезоне 27-летний Эриксен провел во всех турнирах 51 матч, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач.