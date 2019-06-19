Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь

Форвард «ПСЖ» Неймар сообщил президенту столичного клуба Насеру Аль-Хелаифи о желании вернуться в «Барселону».
«Больше не хочу играть здесь. Я хочу вернуться домой, откуда мне не следовало уходить», – приводит слова нападающего AS со ссылкой на Mundo Deportivo.
Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. За это время он помог команде выиграть Лигу чемпионов, а также примеру, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что его агент также ведет переговоры с мадридским «Реалом».
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