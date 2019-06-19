Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июня 2019 11:08ФутболГичунцев Артур

Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь

Бразилец перебрался во Францию летом 2017 года за 222 млн евро.

Форвард «ПСЖ» Неймар сообщил президенту столичного клуба Насеру Аль-Хелаифи о желании вернуться в «Барселону».

«Больше не хочу играть здесь. Я хочу вернуться домой, откуда мне не следовало уходить», – приводит слова нападающего AS со ссылкой на Mundo Deportivo.

Неймар выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. За это время он помог команде выиграть Лигу чемпионов, а также примеру, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что его агент также ведет переговоры с мадридским «Реалом».

11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
18/06 18:31Футбол
За что задержали Платини и как это поможет МессиБывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во Франции по старому делу о коррупции. Рассказываем, когда и с чего все началось и к чему может привести.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
18/06 16:28Футбол
Чемпионат мира-2022 проведут в России? Почему посадка экс-главы УЕФА Мишеля Платини должна быть горячо нами поддержана? 
18/06 22:00Футбол
«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске из-за затопленного стадиона (видео)Многострадальный матч 3-го тура РПЛ «Тамбов» – «Спартак» будет сыгран в субботу 27 июля в Саранске на «Мордовия Арене».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
19/06 07:42Футбол
Между Мбаппе и Роналду – пропасть в 134 миллионаШвейцарские ученые оценили текущую стоимость игроков ведущих европейских лиг. Результаты получились весьма любопытными. Криштиану Роналду - не самый дорогой португалец, а Лионеля Месси нет в тройке.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
18/06 19:04Футбол
«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»Евгений Ловчев рассказал нам о том, как общался с Мишелем Платини.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/06 12:11Футбол
Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?В выходные молодежная сборная Украины сенсационно выиграла чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
Новости
11:08 Футбол Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь
10:48 Футбол «Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)
10:40 Футбол Роберто Карлос: Надеюсь однажды вернуться в РПЛ
10:21 Футбол «Реал» готов заплатить за Эриксена 45 млн фунтов и отправить в «Тоттенхэм» Дани Себальоса
10:01 Баскетбол Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа
09:51 Баскетбол Сергей Кущенко: «Химки» не должны были в финале успокаиваться раньше времени
09:40 Футбол Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре
09:28 Хоккей Хэйс подпишет семилетний контракт с «Филадельфией» на 50 миллионов долларов
09:21 Футбол Марк ван Боммел: Роббен знает, что в ПСВ хотят заполучить его
07:42 Футбол США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ
07:01 Футбол Бразилия не смогла по правилам забить Венесуэле на Кубке Америки
06:45 Футбол Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией
01:52 Футбол Полузащитник «Шахтера» может перейти в «Рому»
01:39 Футбол Марта побила рекорд Клозе
01:26 Футбол AS: сегодня Фелиш перейдет в «Атлетико»
01:14 Футбол Шамиль Газизов: Заявочный лимит снизит цены и зарплаты российских футболистов
00:42 Футбол СМИ: Роббен выбирает между «Бенфикой», «Бешикташем» и завершением карьеры
00:22 Футбол Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов» (фото)
00:07 Пляжный футбол Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ
23:57 Футбол Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика