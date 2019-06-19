Источник: Погба отказался от перехода в «Реал». Он хочет вернуться в «Ювентус»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил покинуть англичан в летнее межсезонье.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, чемпион мира отказался от предложения мадридского «Реала» и хочет вернуться в «Ювентус».
Отмечается, что чемпион Италии не готов платить игроку 15 млн евро в год, однако, пытается найти компромисс с игроком.
Ранее 26-летний Погба заявил, что хочет покинуть «МЮ» этим летом.
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