Источник: Погба отказался от перехода в «Реал». Он хочет вернуться в «Ювентус» - Советский спорт
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19 июня 2019 11:59ФутболГичунцев Артур

Источник: Погба отказался от перехода в «Реал». Он хочет вернуться в «Ювентус»

Французский футболист выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил покинуть англичан в летнее межсезонье.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, чемпион мира отказался от предложения мадридского «Реала» и хочет вернуться в «Ювентус».

Отмечается, что чемпион Италии не готов платить игроку 15 млн евро в год, однако, пытается найти компромисс с игроком.

Ранее 26-летний Погба заявил, что хочет покинуть «МЮ» этим летом.

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