Месси попросил президента «Барселоны» вернуть Неймара

Форвард «Барселоны» Лионель Месси обратился к президенту клуба Жозепу Бартомеу с просьбой вернуть в клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает EL MUNDO.
В «Барселоне» изучают возможность трансфера и среди вариантов рассматривают сценарий, при котором в сделку с чемпионами Франции будет включен форвард Антуан Гризманн.
Француз остается игроком «Атлетико», но после 1 июля, когда сумма отступных за него опустится до 120 миллионов евро, должен перейти в «Барселону». В этом случае каталонцы постараются уговорить Гризманна перейти в «ПСЖ».
Руководство клуба знает, что многие игроки выступали против подписания чемпиона мира. Однако пока не известно, как сам Гризманн отреагирует на вариант возвращения на родину.
Напомним, Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года после того, как французы заплатили за него отступные в размере 222 миллионов евро. Этот трансфер остается рекордным в истории футбола.
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