Источник: «Спартак» выплатит Глушакову 100 млн рублей за расторжение контракта

Руководство московского «Спартака» перечислит на счет Дениса Глушакова 100 млн рублей. Согласно источнику, об этом стороны договорились перед расторжением контракта.
Отмечается, что это половина той суммы, которую должен был заработать 32-летний полузащитник до конца трудового соглашения.
Напомним, «Спартак» объявил об уходе игрока сегодня, 19 июня. По слухам, он уже получил предложение от «Сочи», который следующий сезон проведет в РПЛ.
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