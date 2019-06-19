Глушаков обратился к фанатам «Спартака» и объяснил, почему ушел из команды (видео) 32-летний хавбек расторг соглашение с клубом.

Российский полузащитник Денис Глушаков оставил запись в своем Instagram после ухода из московского «Спартака», где он выступал с 2013 года.

«Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Я не хочу с вами прощаться. Надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера или кого-то еще… Может, еще игроком вернусь.

Я вас очень люблю. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, что были с командой, с коллективом. Мы праздновали на этом месте незабываемые мгновения чемпионского сезона.

Я ухожу ради «Спартака». Я понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. А для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет в дальнейшем. Я не пропаду и буду играть в футбол. Пока не знаю, в какой команде. Но это будет для нас всех лучше всего.

Я хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб за работу и совместно проведенные годы, а также сотрудников базы, которые многое для нас делали.

Благодарен руководству за то, что поверили в меня, были всегда со мной на одной волне и все делали для команды, когда я подходил и от коллектива что-то требовал или просил.

Мне не стыдно ни за что. Я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Один за всех и все за одного. Красно-белая семья, удачи!» – сказал Глушаков.