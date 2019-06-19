Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым - Советский спорт
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19 июня 2019 15:25ФутболГичунцев Артур

Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым

Игрок выступал за красно-белых с 2010 года.

Российский защитник Дмитрий Комбаров расторг контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

За девять лет в команде 32-летний Комбаров провел 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 голевых передачи. Он помог «Спартаку» выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Ранее стало известно, что клуб разорвал соглашение с полузащитником Денисом Глушаковым.

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