Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым

Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!) А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Джани Инфантино: Получаю много, но ведь зарплата Блаттера была в четыре раза больше В начале июня итальянец практически единогласно был переизбран на пост президента ФИФА. В интервью L’Equipe говорит, что заслужил такое доверие, ведь он – борец с коррупцией, за открытость, прозрачность и глобализацию…

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крут Мы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия Славина В НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Вячеслав Колосков: Теперь у Катара могут отобрать ЧМ-2022 Бывший президент РФС и вице-президент ФИФА прокомментировал арест Мишеля Платини.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Адвокат: «Спартак» может выплатить деньги Глушакову черным кэшем Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, с которым клуб сегодня расторг контракт, может попытаться скрыть выплату компенсации в сто миллионов рублей с тем, чтобы не платить из этих денег своим детям.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.