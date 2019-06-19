Дмитрий Комбаров – об уходе из «Спартака»: Сегодня очень непростой день

«Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со «Спартаком», где я провел 9 лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Отдельное спасибо руководству клуба, партнерам по команде, медицинскому штабу и техническому персоналу!
Спасибо каждому, кто верил в меня и продолжает верить! Слова благодарности хочу сказать своим родителям, своим близким и своей семье. Я и дальше готов и хочу посвящать себя футболу! Оставаться нужным и востребованным. Оправдывать возложенные на меня ожидания. И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!», – написал Комбаров в своем Instagram.
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