Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» (фото)

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поставил подпись под новым соглашением.

Как сообщает клубная пресс-служба, он продлил контракт на пять лет. О других деталях сделки не уточняется.

29-летний футболист перебрался в «Сити» из «Тоттенхэма» за 52 мл евро.

В минувшем сезоне Уокер провел 52 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. За два года на «Этихад» он дважды выиграл премьер-лигу, а также Кубок и Суперкубок Англии, и Кубок лиги.

Another 5️⃣ years of this guy 🙌 pic.twitter.com/duIGTUNDWf