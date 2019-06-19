Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» (фото) - Советский спорт
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19 июня 2019 17:19ФутболГичунцев Артур

Уокер продлил контракт с «Манчестер Сити» (фото)

Англичанин выступает за «горожан» с 2017 года.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поставил подпись под новым соглашением.

Как сообщает клубная пресс-служба, он продлил контракт на пять лет. О других деталях сделки не уточняется.

29-летний футболист перебрался в «Сити» из «Тоттенхэма» за 52 мл евро.

В минувшем сезоне Уокер провел 52 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. За два года на «Этихад» он дважды выиграл премьер-лигу, а также Кубок и Суперкубок Англии, и Кубок лиги.

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