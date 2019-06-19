«Арсенал» может дебютировать в Лиге Европы матчем против «Нефтчи» - Советский спорт
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19 июня 2019 17:36ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» может дебютировать в Лиге Европы матчем против «Нефтчи»

«Арсенал» дебютирует в еврокубках в матче с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца».

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, с которого в борьбу вступает тульский «Арсенал».

По ее итогам «Арсенал» дебютирует в еврокубках в матче с победителем пары первого раунда «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия).

Первый матч между ними пройдет 11 июля, ответный – 18 июля.

В свою очередь во втором раунде «Арсенал» сыграет первый матч 25 июля в Туле, ответный – 1 августа в гостях.

Напомним, Лига Европы сезона-2019/2020 стартует 27 июня семью матчами предварительного раунда. Ответные игры пройдут 2 и 4 июля.

Добавим, что жеребьевка третьего раунда, с которого выступление в турнире начнет «Спартак», состоится 22 июля.

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