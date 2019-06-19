«Арсенал» может дебютировать в Лиге Европы матчем против «Нефтчи»

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, с которого в борьбу вступает тульский «Арсенал».
По ее итогам «Арсенал» дебютирует в еврокубках в матче с победителем пары первого раунда «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия).
Первый матч между ними пройдет 11 июля, ответный – 18 июля.
В свою очередь во втором раунде «Арсенал» сыграет первый матч 25 июля в Туле, ответный – 1 августа в гостях.
Напомним, Лига Европы сезона-2019/2020 стартует 27 июня семью матчами предварительного раунда. Ответные игры пройдут 2 и 4 июля.
Добавим, что жеребьевка третьего раунда, с которого выступление в турнире начнет «Спартак», состоится 22 июля.
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