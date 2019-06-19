Риксен поздравил свою дочь с днем рождения (видео) - Советский спорт
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19 июня 2019 21:36ФутболСпирин Дмитрий

Риксен поздравил свою дочь с днем рождения (видео)

Бывший защитник «Зенита» Фернандо Риксен помог устроить праздник для своей дочери Изабеллы.
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Best daddy ever , best surprise for our little girl ❤️❤️❤️ 🙏🏽 thank you so much for making her happy ❤️

Публикация от VeronikaRicksen/Veselova (@veronikaricksen)

Палата бывшего футболиста была украшена в честь дня рождения девочки.

Риксен ведет борьбу с онкологическим заболеванием в одной из клиник Шотландии.

Фернандо потерял способность говорить: он может общаться только с помощью прибора, синтезирующего речь.

Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

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