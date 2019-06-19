Риксен поздравил свою дочь с днем рождения (видео)

Палата бывшего футболиста была украшена в честь дня рождения девочки.
Риксен ведет борьбу с онкологическим заболеванием в одной из клиник Шотландии.
Фернандо потерял способность говорить: он может общаться только с помощью прибора, синтезирующего речь.
Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год.
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