«ПСЖ» готов продать Неймара за 300 миллионов евро

По информации французских СМИ, клуб выставил цену на бразильца - 300 миллионов евро.
Ожидается, что ни один клуб не выложит за футболиста такую сумму, но в сделке могут быть задействованы другие игроки.
В прошедшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, он забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что нападающий хотел бы вернуться в «Барселону».
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