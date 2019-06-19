«ПСЖ» готов продать Неймара за 300 миллионов евро - Советский спорт
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19 июня 2019 23:13ФутболСпирин Дмитрий

«ПСЖ» готов продать Неймара за 300 миллионов евро

«ПСЖ» готов продать бразильского форварда Неймара.

По информации французских СМИ, клуб выставил цену на бразильца - 300 миллионов евро.

Ожидается, что ни один клуб не выложит за футболиста такую сумму, но в сделке могут быть задействованы другие игроки.

В прошедшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, он забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий хотел бы вернуться в «Барселону».

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