«ПСЖ» готов продать Неймара за 300 миллионов евро «ПСЖ» готов продать бразильского форварда Неймара.

По информации французских СМИ, клуб выставил цену на бразильца - 300 миллионов евро.

Ожидается, что ни один клуб не выложит за футболиста такую сумму, но в сделке могут быть задействованы другие игроки.

В прошедшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, он забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий хотел бы вернуться в «Барселону».