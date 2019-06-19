«Витесс» Слуцкого взял в аренду защитника ПСВ - Советский спорт
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19 июня 2019 23:28ФутболСпирин Дмитрий

«Витесс» Слуцкого взял в аренду защитника ПСВ

Защитник ПСВ Армандо Обиспо продолжит карьеру в «Витессе».

20-летний Обиспо будет играть в «Витессе» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета 2020 года. За основную команду ПСВ новичок клуба из Арнема провел только три матча.

Напомним, «Витесс» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. По итогам прошедшего сезона команда не смогла пробиться в еврокубки.

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