Сарри прибыл в Италию и посетил базу «Ювентуса»

Специалист посетил базу туринского клуба. Вскоре состоится его первая пресс-конференция в новом качестве.
В прошедшем сезоне Сарри работал с «Челси» и выиграл с лондонской командой Лигу Европы.
На посту главного тренера «Ювентуса» он сменил Массимилиано Аллегри.
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