Дуглас Коста: Уверен в том, что останусь в «Ювентусе»

«У меня есть еще три года по контракту, и я убежден, что останусь в «Ювентусе».
Сарри лично не знаю, но видел, как он работал в «Наполи». Он провел отличный сезон, когда я только приехал в Италию», - заявил футболист.
Напомним, Дуглас Коста ранее защищал цвета «Баварии» и донецкого «Шахтера».
На посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри сменил Массимилиано Аллегри.
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