Дуглас Коста: Уверен в том, что останусь в «Ювентусе» - Советский спорт
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20 июня 2019 00:43ФутболСпирин Дмитрий

Дуглас Коста: Уверен в том, что останусь в «Ювентусе»

Бразильский вингер Дуглас Коста не планирует покидать «Ювентус».

«У меня есть еще три года по контракту, и я убежден, что останусь в «Ювентусе».

Сарри лично не знаю, но видел, как он работал в «Наполи». Он провел отличный сезон, когда я только приехал в Италию», - заявил футболист.

Напомним, Дуглас Коста ранее защищал цвета «Баварии» и донецкого «Шахтера».

На посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри сменил Массимилиано Аллегри.

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