Дуглас Коста: Уверен в том, что останусь в «Ювентусе» Бразильский вингер Дуглас Коста не планирует покидать «Ювентус».

«У меня есть еще три года по контракту, и я убежден, что останусь в «Ювентусе».

Сарри лично не знаю, но видел, как он работал в «Наполи». Он провел отличный сезон, когда я только приехал в Италию», - заявил футболист.

Напомним, Дуглас Коста ранее защищал цвета «Баварии» и донецкого «Шахтера».

На посту главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри сменил Массимилиано Аллегри.