Аргентина не смогла победить Парагвай и осталась на последнем месте в группе

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем (1:1) во втором туре группового этапа Кубка Америки на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.
На 37-й минуте полузащитник Ричард Санчес вывел Парагвай вперед, а после перерыва форвард Лионель Месси сравнял счет, реализовав пенальти.
В другом матче Колумбия одержала победу над Катаром (1:0) на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу и гарантировала себе первое место в группе B.
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