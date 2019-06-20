Аргентина не смогла победить Парагвай и осталась на последнем месте в группе - Советский спорт
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20 июня 2019 06:53Футбол

Аргентина не смогла победить Парагвай и осталась на последнем месте в группе

Месси реализовал пенальти.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем (1:1) во втором туре группового этапа Кубка Америки на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

На 37-й минуте полузащитник Ричард Санчес вывел Парагвай вперед, а после перерыва форвард Лионель Месси сравнял счет, реализовав пенальти.

В другом матче Колумбия одержала победу над Катаром (1:0) на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу и гарантировала себе первое место в группе B.

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