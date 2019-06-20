Айртон: Когда приехал в «Спартак», убедился в правильности выбора - Советский спорт
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20 июня 2019 10:35ФутболЛипкин Антон

Айртон: Когда приехал в «Спартак», убедился в правильности выбора

Бразилец провел 14 матчей за красно-белых.

Защитник «Спартака» Айртон признался, что не жалеет, что зимой стал игроком красно-белых.

«Сомнений у меня не было изначально, – приводит слова бразильца, которому накануне исполнилось 22 года, официальный сайт красно-белых. – Я уже рассказывал, что принял предложение «Спартака» практически сразу.

А когда приехал, лишь убедился в правильности выбора. Потому что увидел: тренер мне доверяет, а условия для работы созданы великолепные».

Напомним, в декабре Айртон подписал со «Спартаком» контракт до 2024 года. В весенней части сезона защитник, выступающий на левом фланге, провел 14 матчей за команду и отметился тремя результативными передачами. Ранее он выступал в Бразилии за «Флуминенсе».

На прошлой неделе «Спартак» начал подготовку к новому сезону.

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