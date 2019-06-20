Лукаку согласовал условия личного контракта с «Интером» - Советский спорт
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20 июня 2019 10:42ФутболСпирин Дмитрий

Лукаку согласовал условия личного контракта с «Интером»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в миланском «Интере».

По информации британского таблоида The Sun, Лукаку договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.

Если трансфер состоится - 26-летний футболист будет получать в Милане 180 тысяч фунтов в неделю.

Контракт бельгийца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года, но ранее сообщалось, что Лукаку может покинуть команду нынешним летом.

В его услугах заинтересован новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

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