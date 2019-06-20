Лукаку согласовал условия личного контракта с «Интером»

По информации британского таблоида The Sun, Лукаку договорился с итальянским клубом об условиях личного контракта.
Если трансфер состоится - 26-летний футболист будет получать в Милане 180 тысяч фунтов в неделю.
Контракт бельгийца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2022 года, но ранее сообщалось, что Лукаку может покинуть команду нынешним летом.
В его услугах заинтересован новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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