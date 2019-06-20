Лионель Месси: Будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы Лионель Месси прокомментировал выступление сборной Аргентины на Кубке Америки-2019.

«Мы хорошо начали игру, с четкой идеей. После пропущенного гола пришлось немного перестроиться. Во втором тайме нужно было забивать, и это был лучший отрезок матча. То, что нам не удалось победить, расстраивает. Теперь нужно обязательно выигрывать в последнем матче в группе. Невыход из группы будет безумием», - заявил Месси.

Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграл вничью с командой Парагвая (1:1). Таким образом, в активе команды - только одно очко. Ранее аргентинцы уступили сборной Колумбии.

23 июня команда Месси встретится с командой Катара. Аргентина еще сохраняет шансы на выход из группы, но он будет возможен только в том случае, если Парагвай в заключительном туре не обыграет Колумбию.