Лионель Скалони: Аргентине повезло, что мы еще боремся за выход из группы

«Выходом будет победа в заключительном матче. Нам повезло, что мы по-прежнему продолжаем борьбу.
У нас был четкий план, но реализовать его мы не смогли, так как постоянно теряли мяч. Соперник забил в результате первой же своей атаки.
Такой команде, как Аргентина, которая всегда стремится к победе, всегда тяжело переносить первый удар, но в перерыве мы донесли до игроков, что это всего один гол», - заявил Скалони.
Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграл вничью с командой Парагвая (1:1). Таким образом, в активе команды - только одно очко. Ранее аргентинцы уступили сборной Колумбии.
23 июня команда Месси встретится с командой Катара. Аргентина еще сохраняет шансы на выход из группы, но он будет возможен только в том случае, если Парагвай в заключительном туре не обыграет Колумбию.
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