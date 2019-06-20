Лионель Скалони: Аргентине повезло, что мы еще боремся за выход из группы Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил турнирные перспективы своей команды на Кубке Америки.

«Выходом будет победа в заключительном матче. Нам повезло, что мы по-прежнему продолжаем борьбу.

У нас был четкий план, но реализовать его мы не смогли, так как постоянно теряли мяч. Соперник забил в результате первой же своей атаки.

Такой команде, как Аргентина, которая всегда стремится к победе, всегда тяжело переносить первый удар, но в перерыве мы донесли до игроков, что это всего один гол», - заявил Скалони.

Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграл вничью с командой Парагвая (1:1). Таким образом, в активе команды - только одно очко. Ранее аргентинцы уступили сборной Колумбии.

23 июня команда Месси встретится с командой Катара. Аргентина еще сохраняет шансы на выход из группы, но он будет возможен только в том случае, если Парагвай в заключительном туре не обыграет Колумбию.