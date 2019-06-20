Алексей Сафонов: Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе РПЛ - Советский спорт
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20 июня 2019 12:18Футбол

Алексей Сафонов: Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход Дениса Глушакова из «Спартака».

Контракт с 32-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года после перехода из «Локомотива». За шесть сезонов он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

– Игрок он квалифицированный, работу найдет быстро. Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе премьер-лиги. А то, что произошло у него со «Спартаком»… От любви до ненависти, как говорится, один шаг. В свое время в Луиша Фигу тоже свиные головы кидали, когда он перешел из «Барселоны» в «Реал». С фанатами всякое бывает. Но этот разрыв выгоден и «Спартаку», и Глушакову, – рассказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

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