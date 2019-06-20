Алексей Сафонов: Не представляю, что бы делал Гончаренко, если бы Влашич ушел

19 июня ЦСКА выкупил хорватского полузащитника у «Эвертона». Хавбек подписал с москвичами пятилетний контракт.
В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Он выступал за красно-синих на правах годичной аренды.
– Армейцы решили главную задачу на это лето – сохранили своего лидера, вокруг которого можно строить команду. Не представляю, что бы делал Виктор Гончаренко, если бы Влашич ушел. А это был весьма реалистичный сценарий… Уверен, на этом селекция ЦСКА не закончена. Летом можно ждать два-три приобретения, – рассказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».
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