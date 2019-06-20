Сержиу Консейсау: Я попросил президента «Порту» приобрести Зе Луиша «Порту» и «Спартак» продолжают переговоры по трансферу.

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау сообщил, что по его просьбе клуб ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу форварда Зе Луиша.

«Я попросил руководство приобрести Зе Луиша, чтобы усилить состав и оставаться конкурентоспособной командой, – приводит Maisfutebol слова Консейсау. – Это была моя просьба президенту. И руководство делает все возможное, чтобы Зе Луиш и другие игроки перешли в «Порту».

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе вице-чемпионы Португалии сделают «Спартаку» новое предложение по трансферу нападающего сборной Кабо-Верде.

При этом клуб уже согласовал с игроком условия четырехлетнего контракта, по которому его зарплата составит 1,5 миллиона евро в год.

В составе «Спартака» за четыре сезона Зе Луиш забил 35 голов в 109 матчах.