Маурицио Сарри: «Ювентус» – венец моей долгой карьеры - Советский спорт
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20 июня 2019 13:30ФутболСпирин Дмитрий

Маурицио Сарри: «Ювентус» – венец моей долгой карьеры

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри провел первую пресс-конференцию в новом качестве.

«Наполи» я отдал все. Тогда у меня были сомнения, и я решил получить новый интересный опыт в премьер-лиге. Теперь же лучший клуб Италии дал мне возможность вернуться на родину. Это является венцом долгой карьеры.

В течение трех лет я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус», потому что это команда-победитель. Я отдал 110% себя, но нам не удалось. Теперь настало время отдать всего себя «Ювентусу», – заявил специалист.

В прошедшем сезоне Сарри работал с «Челси» и выиграл с лондонской командой Лигу Европы.

На посту главного тренера «Ювентуса» он сменил Массимилиано Аллегри.

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