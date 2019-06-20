Маурицио Сарри: «Ювентус» – венец моей долгой карьеры

«Наполи» я отдал все. Тогда у меня были сомнения, и я решил получить новый интересный опыт в премьер-лиге. Теперь же лучший клуб Италии дал мне возможность вернуться на родину. Это является венцом долгой карьеры.
В течение трех лет я просыпался и думал о том, как победить «Ювентус», потому что это команда-победитель. Я отдал 110% себя, но нам не удалось. Теперь настало время отдать всего себя «Ювентусу», – заявил специалист.
В прошедшем сезоне Сарри работал с «Челси» и выиграл с лондонской командой Лигу Европы.
На посту главного тренера «Ювентуса» он сменил Массимилиано Аллегри.
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