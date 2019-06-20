Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с защитником Александром Зинченко, сообщает The Sun.
Ожидается, что новое соглашение с 22-летним украинцем будет рассчитано на пять лет.
Летом прошлого года «горожане» рассматривали возможность продажи игрока, однако сам Зинченко отказался переходить в «Вулверхэмптон», который предлагал за него 16 миллионов фунтов, решив бороться за место в составе команды.
В итоге Зинченко добился своего, став во второй половине сезона основным левым защитником команды. Всего на его счету 29 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.
Отметим, что накануне «Манчестер Сити» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Кайлом Уокером, который играет на правом фланге обороны.
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