Зинченко подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити» Украинец провел два сезона в Англии.

«Манчестер Сити» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с защитником Александром Зинченко, сообщает The Sun.

Ожидается, что новое соглашение с 22-летним украинцем будет рассчитано на пять лет.

Летом прошлого года «горожане» рассматривали возможность продажи игрока, однако сам Зинченко отказался переходить в «Вулверхэмптон», который предлагал за него 16 миллионов фунтов, решив бороться за место в составе команды.

В итоге Зинченко добился своего, став во второй половине сезона основным левым защитником команды. Всего на его счету 29 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.

Отметим, что накануне «Манчестер Сити» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Кайлом Уокером, который играет на правом фланге обороны.