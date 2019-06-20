«Тамбов» разгромил белорусский клуб в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 7:0.
В составе российского клуба по дублю оформили Ола Муйива и Вагиз Галиулин. По разу отличились Михаил Костюков, Мохамед Конате и Мохаммед Усман.
Напомним, «Тамбов» следующий сезон проведет в премьер-лиге.
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