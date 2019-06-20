Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Соглашение рассчитано до 2022 года.
Напомним, в прошлом сезоне «Аякс» под руководством 49-летнего тен Хага стал чемпионом Голландии, завоевал Кубок страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Тренер работает со столичной командой с 2017 года.
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