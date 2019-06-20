Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом» - Советский спорт
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20 июня 2019 14:13ФутболСпирин Дмитрий

Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне «Аякс» под руководством 49-летнего тен Хага стал чемпионом Голландии, завоевал Кубок страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Тренер работает со столичной командой с 2017 года.

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