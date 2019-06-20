Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико» - Советский спорт
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20 июня 2019 14:56ФутболСпирин Дмитрий

Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте продолжит карьеру в мадридском «Атлетико».

Клубы достигли соглашения по условиям перехода футболиста.

После прохождения медосмотра 24-летний Льоренте подпишет с «Атлетико» контракт на 5 лет.

В прошедшем сезоне Маркос провел 16 матчей за «Реал» и забил 2 гола. Он является воспитанником королевского клуба.

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