Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико»

Клубы достигли соглашения по условиям перехода футболиста.
После прохождения медосмотра 24-летний Льоренте подпишет с «Атлетико» контракт на 5 лет.
В прошедшем сезоне Маркос провел 16 матчей за «Реал» и забил 2 гола. Он является воспитанником королевского клуба.
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