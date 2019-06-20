Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити» - Советский спорт
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20 июня 2019 15:15ФутболСпирин Дмитрий

Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Украинец Александр Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года.

«Дополнительные пять лет в «Манчестер Сити» – это честь для меня.

Прошедший сезон показал, что наша команда нацелена на успех. Было невероятно приятно поучаствовать в этом историческом сезоне. Я его никогда не забуду», – заявил 22-летний футболист.

В прошедшем сезоне Зинченко играл за «Манчестер Сити» на позиции левого защитника. Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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