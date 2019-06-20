Виталий Денисов подписал контракт с «Рубином» - Советский спорт
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20 июня 2019 16:14ФутболСпирин Дмитрий

Виталий Денисов подписал контракт с «Рубином»

Защитник Виталий Денисов стал игроком казанского «Рубина».

Соглашение с игроком рассчитано на предстоящий сезон-2019/20.

Денисов - чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России в составе московского «Локомотива». Прошедший сезон футболист провел, играя за самарские «Крылья Советов».

В 2013 году он признан Федерацией футбола Узбекистана лучшим игроком года.

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