Виталий Денисов подписал контракт с «Рубином»

Соглашение с игроком рассчитано на предстоящий сезон-2019/20.
Денисов - чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России в составе московского «Локомотива». Прошедший сезон футболист провел, играя за самарские «Крылья Советов».
В 2013 году он признан Федерацией футбола Узбекистана лучшим игроком года.
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